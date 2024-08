Thibau Nys mag zijn kanon weer laden met een nieuw geweldig eindschot en zal lachen als hij profiel van finish ziet

Reden tot lachen voor Thibau Nys. Combineer zijn huidige vorm met het profiel van de finish in de derde rit in de Ronde van Polen en je weet dat hij opnieuw kandidaat-ritwinnaar is.

We mogen nu ook niet te gulzig worden met onze verwachtingen, maar dat fantastische eindschot in de openingsetappe in de Ronde van Polen zit natuurlijk nog vers in het geheugen. Een paar dagen later zal hij ongetwijfeld nog over dezelfde conditie kunnen beschikken. Zit er een bisnummer aan te komen van Thibau?

Wel, laten we die derde rit in deze rittenkoers eens onder de loep nemen. Het peloton vertrekt in Walbrzych en zal nadien koers zetten richting Durszniki-Zdroj. Het is een korte etappe van 156,5 kilometer. De afstand zal voor niemand een probleem zijn, maar onderweg liggen er wel wat uitdagingen op de renners te wachten.

Nys moet eerst vier beklimmingen over

Er staan vier beklimmingen van tweede categorie op het menu. Een klim van 4,5 kilometer aan 5,4% en een langere klim van 12 kilometer aan 4,2% in de eerste 50 kilometer. Daarna volgt het omgekeerde: een korte maar wel steile klim. Het gaat 2 kilometer bergop aan 9,7%. Op de laatste klim van 7 kilometer gaat het aan 5,1% omhoog.

Op de top van die laatste col, de Karlow-beklimming, is het nog meer dan 50 kilometer tot de finish. De renners passeren daar nog wel eens in de buurt, zonder dat er deze keer punten te verdienen vallen voor het bergklassement. De laatste 900 meter van de aankomst lopen weer omhoog, met een stijgingspercentage van 8,1%.

Nieuwe winstkans Thibau Nys reëel

Dat lijkt een aankomst die helemaal op het lijf geschreven is van Thibau Nys, ideaal om nog eens iedereen uit het wiel te rijden. Het is wel de vraag of hij in positie zal komen om voor winst te gaan. In een rit met dit profiel kan ook een ontsnapping wegblijven en het zal ook niet elke keer prijs zijn. Maar het kan in principe wel weer.