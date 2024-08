Wielerploeg bijt van zich af na massale kritiek en slaat terug: "Dat ze maar denken wat ze willen"

Eén bepaalde wielerploeg heeft wel héél veel kritiek gekregen de voorbije dagen. Ze laten de hoofden niet hangen bij Tahskent City.

Het vrouwenpeloton trok zich in de Tour de France Femmes op gang mét aanwezigheid van Tashkent City. Dat is een Oezbeekse ploeg die volgens de UCI-regels wel moest uitgenodigd worden voor de Tour omdat het voldoende UCI-punten had verzameld. Dat deed het in lokale koersen en continentale en nationale kampioenschappen.

Nadat vier rensters van Tashkent er niet eens in slaagden de eerste rit uit te rijden, kreeg het het verwijt dat het niet thuishoort in de Tour. "De ploeg voelde zich niet goed na het verliezen van vier rensters in de openingsrit, maar we komen allemaal uit hetzelfde land en het is onze eerste Tour", zegt ploegleider Starchyk bij Cyclingnews.

Tashkent beantwoordt de kritiek

"Het gevoel is dubbel. We zijn een ploeg uit een land met weinig vrouwen. Om aanwezig te zijn in de Tour is iets groots voor ons. Het vergt tijd om resultaten neer te zetten." Wat dan met de felle kritiek? "Dat ze maar denken wat ze willen. Iedereen mag denken wat hij wil maar we zijn hier. Dat is belangrijk voor ons land", weet Starchyk.

"Dat een ploeg uit Oezbekistan met allemaal Oezbeekse rensters erbij is, is een overwinning voor het wielrennen. Het is nog nooit in de geschiedenis gebeurt dat een Aziatisch team aan de start staat van de Tour de France", wijst hij op het historische feit. Volgens hem moet het dus langs de positieve kant bekeken worden.

Tour de Femmes is er voor hele wereld

"Het is jammer dat we enkele rensters verloren zijn, maar het laat tegelijkertijd zien dat de Tour de France Femmes er is voor de hele wereld."