📷 Een geslaagd ontwerp? Soudal Quick-Step pakt uit met speciaal shirt én naamsverandering in de Vuelta

Zeg geen Soudal Quick-Step tijdens de Vuelta, maar wel T-Rex Quick-Step. De ploeg pakt ook uit met een speciaal shirt.

Geen Remco Evenepoel in de Vuelta, maar de ploeg van Patrick Lefevere zal wel degelijk opvallen. De ploeg pakt dus uit met een naamsverandering en een speciaal shirt. Speerpunt Mikel Landa is alvast fan.

"Het is een heel cool ontwerp. Het gezicht van de dinosaurus is anders dan alles anders in het peloton en ik denk dat dit een iconisch ontwerp is die mensen zich nog lang zullen herinneren", zegt de Spanjaard.

"Het is een geweldige manier om Soudal te bedanken voor hun steun en om een ​​van de merken te promoten die heel belangrijk voor hen is, maar we hebben het op een stijlvolle manier gedaan en het zal veel aandacht trekken."

Ook Nuno Ribeiro, de Zuid-Europese directeur van Soudal, is opgetogen. "Het is ook een geweldige kans voor ons om ons merk T-Rex te benadrukken, dat staat voor duurzaamheid, kracht en innovatie, kwaliteiten die perfect aansluiten bij de geest van competitief wielrennen."

"De rebranding van het team Soudal Quick-Step naar Team T-Rex Quick-Step weerspiegelt Soudals strategische focus op het promoten van T-Rex als een toonaangevend merk in de markt voor lijmen en kitten."