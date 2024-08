Bezoekje aan de Belgische vrienden? Van Aert schat eerst in of hij zijn truc weer bovenhaalt die de wereld verbaasde

Van Aert trekt straks het shirt van Visma-Lease a Bike aan, maar het is toch wel de truc die de wereld verbaasde waarmee hij recent de aandacht naar zich toetrok. Ook al deed hij dat in de outfit van Team Belgium.

We verwijzen uiteraard naar zijn keuze om de olympische tijdrit met twee volle wielen te rijden. Vooraf keek de buitenwereld er met twijfel naar, maar het bleek een schot in de roos. Van Aert presteerde vele malen beter dan in zijn andere recente tijdritten en sleepte onverwacht een bronzen medaille in de wacht op de Spelen.

De Vuelta begint in Lissabon met een tijdrit, zien we hem daar weer met volle wielen? "Er staat toch vrij veel wind langs de kust. Ik verwacht dat het moeilijk zal zijn. We hebben het parcours gezien, het is echt alleen maar rechtdoor. We zullen het zeker testen in de verkenning en dan beslissen of het raadzaam is of niet", zegt hij aan VTM.

Van Aert heeft vertrouwen getankt

"Het heeft natuurlijk veel vertrouwen gegeven dat het daar zo goed ging", bekijkt Van Aert het tijdrijden weer met een roze bril. "Ik heb nu meer vertrouwen dan een tijd geleden om die openingstijdrit aan te vatten. Als ik de tijdrit meereken, kom ik aan maximum vijf kansen voor mezelf voor de eerste rustdag", heeft hij zijn huiswerk gemaakt.

Wil hij nu in de Vuelta een soort revanche behalen door te doen wat in de Tour net niet lukte? "Eigenlijk niet. Winnen in de Vuelta is niet hetzelfde als een Tourritzege, ik hoef hier niets goed te maken ofzo. Het is gewoon een heel andere koers waar ik ook heel gemotiveerd voor ben om succesvol te zijn", houdt Van Aert het simpel.

Van Aert slut Belgisch onderonsje niet uit

Een ander ideetje is om misschien nog eens een ontsnapping met allemaal Belgen op touw te zetten. Er staan er 22 aan de start. "Het zou leuk zijn. Er zijn veel lastige ritten, die misschien toch niet lastig genoeg zijn voor de klassementsmannen. Wie weet moet ik mijn Belgische vrienden opzoeken om iets te proberen."