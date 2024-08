Daar is eindelijk de kalender van de Superprestige: toch wel wat veranderingen

Als laatste van de drie grote klassementen heeft de Superprestige zijn kalender voor het seizoen 2024-2025 bekendgemaakt. Door de hervormde Wereldbeker wordt de kalender wel wat aangepast.

In april werd de kalender voor de Wereldbeker bekendgemaakt, in mei volgde dan de X2O Trofee. Het was lang wachten op de kalender van de Superprestige, maar twee maanden voor de start is die er eindelijk.

Er zijn opnieuw acht manches. Op 20 oktober wordt de Superprestige op gang getrapt met de cross in Ruddervoorde. Daarna volgen ook nog de Overijse op 27 oktober, Niel op 11 november en Merksplas op 16 november.

De helft van de manches wordt dus al in een maand afgewerkt, daarna volgt er een pauze van meer dan een maand. Op 23 december trekken de crossers naar Mol, een week later is er een avondcross in Diegem.

De voorlaatste manche wordt op 4 januari in Gullegem gereden, daarna is het opnieuw een maand wachten op de slotmanche in Middelkerke op 8 februari. Het klassement is dus over alle maanden van het seizoen gespreid.

In vergelijking met vorig seizoen staan Boom en Heusden-Zolder niet meer op de kalender. In Heusden-Zolder wordt op 12 januari wel het BK georganiseerd. Mol en Gullegem vervangen hen op de kalender.

Superprestige 2024-2025

20-10-2024: Ruddervoorde

27-10-2024: Overijse

11-11-2024: Niel

16-11-2024: Merksplas

23-12-2024: Mol

30-12-2024: Diegem (avondwedstrijd)

04-01-2025: Gullegem

08-02-2025: Middelkerke