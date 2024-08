Michel Wuyts komt met gewaagde voorspelling over Thibau Nys: "Ik ben er zeker van"

Thibau Nys is aan een bijzonder goed seizoen bezig op de weg. Straks verlegt hij wel opnieuw de focus naar het veldrijden.

Met al acht zeges in 2024 doen enkel Tim Merlier (12) en Tadej Pogacar (21) beter dan Thibau Nys. In elke rittenkoers waar hij aan de start stond, won hij. Zowel in Romandië, Hongarije, Noorwegen, Zwitserland en nu Polen.

Toch zit het wegseizoen van Nys er bijna op, de teller zal stoppen op 34 koersdagen. Deze week rijdt hij nog de Ronde van Polen uit, op 25 augustus staat Nys ook nog aan de start van de Bretagne Classic.

Nys wereldkampioen veldrijden?

Dat wordt zijn laatste wegkoers, want Nys verlegt de focus weer naar het veldrijden. "Nys junior kiest resoluut voor het voort schrijven van meerdere hoofdstukken in zijn crossverhaal. Unfinished business", zegt Michel Wuyts bij HLN.

Vorig seizoen won Nys snel drie keer, maar daarna zakte hij wel wat weg. Daar wil hij komend seizoen komaf mee maken. Wuyts gelooft ook dat Nys dat zal kunnen. "De kans dat hij Van Aert en Van der Poel benadert is niet gering."

Wuyts denkt zelfs al aan het WK veldrijden op een golvend parcours in het Franse Liévin, want de vraag is maar of Van der Poel en Van Aert daar aan de start staan. "Thibau ruikt de regenboog. Ik ben er zeker van."