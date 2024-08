Sanne Cant kan hoofdstuk helemaal afvinken en gaat los bij alles wat er bij komt kijken: "Er mag iets gedronken worden"

Het boek dat haar wielercarrière vertelt zit er nog niet op, een hoofdstuk wel. Sanne Cant heeft haar laatste wegwedstrijd gereden.

Zeker in de laatste jaren van haar loopbaan heeft Cant zich ook ontpopt tot een sterke wegrenster. Bij Fenix-Deceuninck werd ze een gewaardeerde kracht. Op persoonlijk vak kwam die evolutie vooral naar voren op de nationale kampioenschappen, met een bronzen plak op het BK van 2018 en een zilveren medaille op het BK van 2024.

Donderdag heeft Cant in eigen regio haar laatste wegwedstrijd gereden. Voor en na de koers was er in de vorm van een eresaluut veel aandacht voor haar. "Deze Grote Prijs Yvonne Reynders was niet het allerlaatste maar het is wel een luikje dat dichtgaat", verwijst ze bij Sporza naar het feit dat er nog een crosswinter wacht.

Cant geniet van laatste wegkoers

"Na de Giro heb ik twee weken rust genomen en ik trainde dus niet echt veel in aanloop naar deze wedstrijd. Ik ben dus blij dat ik deel uitmaakte van de lange vlucht. Er komt voor mij nog een intens veldritseizoen aan." Wat niet wil zeggen dat voor één keertje de teugels niet gevierd mochten worden. Cant was van plan om te genieten.

Groot gelijk heeft ze. "Blijkbaar heeft men een dj voorzien, dus het feestje zal nog wel een tijdje doorgaan. Het is trouwens nog een poos, twee maanden zelfs, voor ik mijn eerste cross ga rijden, dus mag er iets gedronken worden vanavond", vertelde ze donderdagavond. Het was een dag waarop het glas eens geheven mocht worden.

Crossseizoen laatste kunststukje van Cant

Die momenten zijn uiterst zeldzaam in een wielercarrière, want het is altijd toeleven van het ene doel naar het andere. Nu kon het dus wel, omdat dat eerstvolgende doel pas voor binnen enkele maanden is. Na het komende veldritseizoen zwaait Cant helemaal af.