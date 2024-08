Wout van Aert heeft het begrepen en weet welke prijs op hem ligt te wachten: "Zeker iets dat in mijn achterhoofd zit"

Wout van Aert moet je nog weinig wijsmaken, hij heeft het dan ook begrepen. Zijn deelname aan de Vuelta is de ideale gelegenheid om nog eens met een puntentrui naar huis te gaan.

Wout van Aert veroverde het groen in de Tour van 2019, maar maakte nadien nooit meer een doel van een puntentrui. Vaak kom je toch automatisch vooraan in het puntenklassement te staan als je in het begin van een grote ronde heel wat punten kan sprokkelen. Zijn hier veel mogelijkheden toe in de Vuelta van 2024?

"In mijn hoofd zit dat het in de eerste week mogelijk zou moeten zijn om ritten 2, 3 en 5 te controleren voor de sprint. Bij een meer gecontroleerde situatie heb ik altijd een grote kans om een resultaat neer te zetten. Zoals ik al gezegd heb hoop ik een rit te winnen. Hopelijk duurt het niet te lang eer die ritzege er komt", kruist WVA de vingers.

Van Aert wil succes van in het begin

"Ik hoop om van in het begin succes te behalen. Daarna kan ik dan misschien mikken op andere dingen, zoals het puntenklassement", zet hij de deur voor het winnen van de puntentrui meteen zelf open. "Het zal interessant zijn om te zien of dat mogelijk is. De puntentrui is zeker iets dat in mijn achterhoofd zit", bevestigt Van Aert.

Mooi om dat te horen, al voegt Van Aert er meteen aan toe dat het toch niet zo evident zal zijn om die te veroveren. "Er zijn weinig sprinters, anderzijds zijn er heel weinig sprintkansen. Er zijn relatief weinig ritten om veel punten te pakken. De klassementsmannen gaan zeker ook kort komen in het puntenklassement."

Van Aert houdt ook GC-renners in de gaten

Dat is best wel een apart gegeven, want in de andere grote ronden is daar zelden sprake van. "We moeten dat in de gaten houden. Het is pas iets dat we kunnen najagen als we succesvol zijn in het begin."