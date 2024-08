CEO van Lotto Dstny is zeer duidelijk over nieuwe aanwinst

Steffen De Schuyteneer (19) wordt profrenner bij Lotto Dstny. Het jonge talent maakt de overstap van het Development Team en heeft een contract voor drie seizoenen getekend. Dat heeft de ploeg zelf bekendgemaakt.

Steffen De Schuyteneer trekt dus naar de profploeg van Lotto Dstny. De etappewinnaar van de jongste Giro Next Gen heeft zijn naam onder een contract tot 2027 gezet en zet zo mee de jonge identiteit van de ploeg in de verf.

Het moge duidelijk zijn: bij Lotto Dstny kiezen ze voor de jeugd, want na Robin Orins, Joshua Giddings en Lorenz Van de Wynkele, versterkt nu ook Steffen De Schuyteneer de profploeg van Lotto Dstny. Bewuste keuzes, stuk voor stuk.

© photonews

Lotto Dstny-CEO Stéphane Heulot is dan ook blij om opnieuw een jong talent uit eigen rangen aan de profploeg van Lotto Dstny te verbinden. "Dit is waar we voor staan", is de CEO van de ploeg duidelijk op de eigen webstek.

Inzetten op de eigen jeugd

"Dit is waar we de voorbije jaren zo hard op hebben ingezet. Dat dat vandaag loont met, na Robin Orins, Joshua Giddings en Lorenz Van de Wynkele, opnieuw een toptalent, stemt me optimistisch voor de toekomst van ons team."

"We kijken ernaar uit om verder te ontdekken wat Steffen allemaal in zijn mars heeft", aldus nog de CEO. Wij van Wielerkrant.be willen Steffen De Schuyteneer en de rest van het team alvast veel succes wensen met zijn nieuwe uitdaging.