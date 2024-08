Pakkend: jonge renner die fiets aan de haak hangt komt met emotionele brief om problemen uit te leggen

De jongere broer van Ethan Hayter - Leo - kan ferme adelbrieven voorleggen. Hij won al de Giro d'Italia en Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften. De komende jaren zal daar geen profzege bij gaan komen, zo blijkt ondertussen.

De jonge Hayter kampt namelijk met een depressie. Dat heeft hij zelf laten weten via zijn website. Faalangst ligt onder meer aan de basis van de mindere gedachten van de renner van INEOS - Grenadiers, zo klinkt het.

Op zijn eigen webstek is hij met een heel mooi statement naar buiten gekomen. "Hallo allemaal, Ik ben al een tijdje niet te zien in de koers en ik heb het gevoel dat dit het juiste moment is om mijn verhaal te vertellen."

© photonews

"De afgelopen vijf jaar heb ik het mentaal moeilijk gehad. Het is iets waar ik lange tijd gewoon mee heb “gewerkt”. Ik ging ervan uit dat ik gewoon lui was, ik had geen motivatie. Dit was bedoeld als iets korts, maar het is gewoon onmogelijk om het te verkleinen zonder het gevoel te hebben dat ik belangrijke details mis."

"Afgelopen mei bereikte ik een dieptepunt. Ik zat helemaal vast. Ik kon mijn appartement in Andorra niet meer uit, ik kon nauwelijks mijn bed verlaten. Mijn ondersteuningsteam bij INEOS bracht me naar huis en ik werd professioneel beoordeeld. De diagnose depressie werd gesteld."

Al vijf jaar in de penarie

"Ik stopte met fietsen, begon met medicijnen en kreeg te horen dat ik vorig jaar niet meer zou gaan racen, maar ik voelde me vrij snel beter. Uiteindelijk keerde ik aan het einde van het seizoen terug naar de Ronde van Guanxi, alles leek op schema."

"Ik bevond me mentaal en fysiek op de beste plek waar ik al heel lang in zat. Ik had een goede winter, maar zodra ik weer ging trainen, kwamen diezelfde negatieve percepties en gedachten terug", opent hij een emotionele brief aan zijn fans.