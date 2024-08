Toptalent sukkelt met depressie en hangt fiets (voorlopig) aan de haak

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Soudal Quick-Step heeft nog altijd geen nieuwe renners aangekondigd, maar is achter de schermen wel druk bezig. De Brit Ethan Hayter zou op weg zijn naar de ploeg van Patrick Lefevere.

Patrick Lefevere meldde zelf al dat ook Maximilian Schachmann (Red Bull-BORA-hansgrohe) wellicht de overstap maakt. De Nederlander Wout Poels (Bahrain-Victorious) wordt ook al eventjes aan Soudal Quick-Step gelinkt.

Broer van Ethan Hayter

En een paar dagen geleden kwam men met een volgende naam op de proppen: Ethan Hayter. De 25-jarige Brit is einde contract bij INEOS Grenadiers, de ploeg waar hij in 2020 profrenner werd. Hij maakt deel uit van een wielergeslacht.

Ook jongere broer Leo Hayter kan namelijk ferme adelbrieven voorleggen. Hij won al de Giro d'Italia en Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften. De komende jaren zal daar geen profzege bij gaan komen, zo blijkt ondertussen.

Gebrek aan motivatie

De jonge Hayter kampt namelijk met een depressie. Dat heeft hij zelf laten weten via zijn website. Faalangst ligt onder meer aan de basis van de mindere gedachten van de renner van INEOS - Grenadiers, zo klinkt het.

"Ik heb de voorbije vijf seizoenen mentaal geworsteld", aldus Hayter in een reactie. "Lange tijd dacht ik dat ik gewoon lui was en er mee meest omgaan, maar het was een gebrek aan motivatie zo blijkt ondertussen het geval."