Patrick Lefevere is er niet over te spreken: "Compleet ridicuul"

Tijdens de Ronde van Polen wordt er geëxperimenteerd met het beperken van de oortjes. Patrick Lefevere is er allerminst een voorstander van.

Tijdens de Ronde van Burgos startte de UCI met zijn test over het beperken van het gebruik van de oortjes, in de Ronde van Polen gaat het verder. Slechts twee renners per ploegen krijgen een oortje om te communiceren.

Volgens Patrick Lefevere mochten de renners de voorbije ritten zelfs helemaal geen oortjes meer gebruiken. "Ik vind die maatregel compleet ridicuul en symptomatisch voor het gebrek aan eendracht dat er nog altijd is binnen het peloton", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Lefevere kritisch voor verbod op oortjes

Lefevere stelt dat hij van bijna alle ploegen mails heeft gezien waarin ze stellig schreven: 'nooit van ons leven'. "Nu gebeurt het toch." Volgens Lefevere is het niet toevallig dat het in de Ronde van Polen kan gebeuren.

"Met koersdirecteur John Lelangue, de meest buigzame mens ter wereld als het over de wensen van de UCI gaat." Ook voor de organisatie van de ploegen, AIGCP, vindt Lefevere het een aanfluiting. Hij vindt dat voorzitter Copeland weinig ruggengraat toont.

"Ik vraag mij af: wat als er straks een grote olievlek op de weg ligt en het peloton is niet op de hoogte? Ik hoop dat een aantal mensen zich dan heel diep gaan schamen", besluit Lefevere nog.