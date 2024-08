Sepp Kuss deed een mooie geste aan Wout van Aert: "Jammer dat ik het niet kon afmaken"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Niet titelverdediger Sepp Kuss ging als laatste van start in de openingstijdrit van de Vuelta, maar wel Wout van Aert. De Amerikaan deed dan ook een geeste aan Van Aert.

Als winnaar van de Vuelta van 2023 mocht Sepp Kuss als allerlaatste van start gaan in de openingstijdrit. De Amerikaan rolde echter als voorlaatste van Visma-Lease a Bike van het startpodium.

Kuss deed namelijk een geste aan Van Aert. "Sepp was zo gul om zijn betere startpositie aan mij af te staan zodat ik met minder wind kon rijden", zei Van Aert na de tijdrit. Van Aert ging zo'n twintig minuten na Kuss van start.

Van grijpt naast rode leiderstrui

Aan het tussenpunt na zeven kilometer was Van Aert de snelste, maar in de laatste vijf kilometer liet hij toch nog wat seconden liggen. Hij strandde zo op drie seconden van de rode leiderstrui, die voor Brandon McNulty was.

"Het is jammer dat ik het niet kon afwerken", zei Van Aert nog. "Ik dacht aan de rode trui, maar ik wil er nog steeds voor gaan de komende dagen." Door de bonificatieseconden kan Van Aert het rood overnemen van McNulty.

Kuss zelf werd 62ste in de tijdrit en verloor 53 seconden op McNulty. De Amerikaan volgt dus al op 40 seconden van Primoz Roglic en moet dus al meteen aan de bak als hij het podium ambieert.