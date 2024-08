Beyen wijst schuldige aan voor nederlaag Vollering en SD Worx-Protime in de Tour: "Kan niet op dit niveau"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Demi Vollering heeft de Tour de France Femmes met amper vier seconden verloren. Er werden dan ook bijzonder veel fouten gemaakt tijdens de Tour door Vollering en haar ploeg SD Worx-Protime.

Voor de Tour de France Femmes was Demi Vollering de absolute topfavoriete om zichzelf op te volgen als eindwinnaar. Alles leek volgens plan te verlopen toen Vollering in de derde etappe de gele trui veroverde in de korte tijdrit.

In de vijfde etappe ging het echter mis. Op zo'n 6 kilometer van de streep viel Vollering door haar ploeggenote Lorena Wiebes. Vollering kreeg weinig hulp van haar ploeg en verloor bijna twee minuten op Niewiadoma.

Fouten van SD Worx-Protime en Vollering

Volgens Ine Beyen zijn vooral de SD Worx-Protime en de ploegleiding verantwoordelijk. "En Demi in eerste instantie zelf, want als je valt, dan moet je dat zelf communiceren", zegt Beyen bij Sporza. Want de ploeg wist ook van niets.

Wiebes zag iets geel liggen, Vas en Fisher-Black hebben Vollering ook niet geholpen. Daar heeft Vollering veel seconden verloren, ook omdat de Nederlandse lang wachtte om weer te vertrekken.

"Niet of fout communiceren", dat is volgens Beyen de grote fout van SD Worx-Protime. "Natuurlijk: als je de beste ploeg bent, dan lig je ook het meeste onder vuur. Maar het zijn fouten die op dat niveau niet mogen worden gemaakt."