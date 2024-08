Concurrent Kaden Groves reageert op bizarre vergissing met Wout van Aert in de Vuelta

Wout van Aert mocht zondag niet één keer op het podium, maar wel twee keer. Tot zijn verbazing moest hij ook de groene trui aantrekken, terwijl die niet voor hem was.

Wout van Aert had in de tweede rit in de Vuelta na Kaden Groves naar de vierde plaats gesprint in de tussensprint en werd ook tweede etappe na de Australiër. Aan de streep krijgt de winnaar 50 punten, de tweede 30 punten.

Van Aert had in de tijdrit al 15 punten gescoord met zijn derde plaats, maar Groves had dus meer punten gescoord in de tweede rit. Toch moest Van Aert na de rode leiderstrui ook op het podium voor de groene puntentrui.

De organisatie dacht namelijk dat Van Aert aan de leiding stond van het puntenklassement, maar moest daar dus later op terugkomen. "Nádat ik op het podium had gestaan, zag ik op tv dat ze toch verkeerd waren", lachte Van Aert bij HLN.

Groves over incident met Van Aert

Niet Van Aert, maar Groves had dus op het podium moeten staan om de groene trui op te halen. Al maalde de Australiër er een dag later niet om. "Die podiumceremonie maakt ook niet zoveel uit. Het is maar een foto. Het belangrijkste is dat ik nu die puntentrui aan heb."

Vorig jaar won Groves de puntentrui in de Vuelta, toen voor Remco Evenepoel. Dit jaar gaat de Australiër opnieuw voor de groene puntentrui, in wat zijn laatste jaar bij Alpecin-Deceuninck wordt.