Patrick Lefevere doet boekje open over vertrek van Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe komt volgend seizoen niet langer uit voor Soudal-QuickStep. De Fransman heeft een nieuwe ploeg gevonden.

Julian Alaphilippe heeft grote successen gekend bij Soudal-QuickStep, maar de voorbije twee jaar ging het een pak moeizamer voor de Fransman.

Dat leidde tot grote conflicten en stoerdoenerij tussen de twee, maar uiteindelijk leken Lefevere en Alaphilippe zich weer helemaal verzoend te hebben met elkaar.

Zozeer zelfs dat Alaphilippe een nieuw contractvoorstel kreeg van de CEO van Soudal-QuickStep, maar een tijdje geleden liet hij Lefevere weten dat hij andere oorden zal opzoeken.

Officieel heeft nog geen enkele ploeg aangekondigd dat Alaphilippe volgend seizoen voor hen zal rijden, maar het zou gaan om Tudor Pro Cycling, de ploeg van Fabian Cancellara.

Lefevere laat in een interview met CyclingUpToDate weten dat Alaphilippe een mooie deal gesloten heeft. “Ik heb wat gesprekken gehad met Julian. Zoals jullie weten was hij al bij me sinds zijn 17de”, klinkt het.

“Het was een moeilijke beslissing, maar we hebben besloten om uit elkaar te gaan en ik wil dat in goede verstandhouding doen. Hij kan een driejarig contract tekenen voor veel geld, dus ik wens hem veel succes.”