Ondanks dubbelslag in de Vuelta: Primoz Roglic komt opnieuw met zorgwekkende uitspraak

Primoz Roglic heeft zijn favorietenstatus in de Vuelta meteen kracht bijgezet met een ritzege in de eerste bergrit. Ook zijn team Red Bull-BORA-hansgrohe maakte veel indruk.

Op de steile Pico Villuercas klopte Primoz Roglic de Belg Lennert Van Eetvelt in de sprint en de Sloveen neemt ook de rode leiderstrui over van Wout van Aert. Hij heeft acht seconden voorsprong op Almeida en 32 seconden voorsprong op Mas.

"Dit was heel indrukwekkend, vooral van de ploeg. Deze rit winnen was niet het hoofddoel van vandaag, maar als je de jongens zo hard ziet rijden, in deze hitte, ben ik blij om het af te ronden met een zege."

"Niemand vroeg mij naar hoe ik mij voelde. Ik had anders gezegd dat het niet nodig was om te controleren voor de ritzege, maar nu had ik geen andere optie", lachte Roglic. "De slotklim was heel zwaar, heel steil."

Rug nog altijd zorgenkind Roglic

Roglic had ook nog altijd last van zijn rug, nadat hij een breukje opliep in de Tour. "Ik ben op de weg terug en voelde mijn rug opspelen na een paar uur. Ik moet zien hoe het zich ontwikkelt, maar hopelijk wordt het niet erger. Het doel blijft hetzelfde: we bekijken het dag per dag."

Voor de 34-jarige Roglic is het zijn dertiende zege in de Vuelta. "Je weet nooit wanneer de laatste gaat zijn. Daarom blijf ik genieten, dat is het leven. Ik ben heel blij dat ik het kon afmaken na het ploegwerk van vandaag."