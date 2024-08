📷 Patrick Lefevere stelt nieuwe aanwinst voor: "Kan nog veel mooie dingen laten zien"

Soudal-QuickStep heeft Pascal Eenkhoorn voorgesteld als aanwinst. Hij tekent een contract voor twee seizoenen bij Patrick Lefevere.

De Nederlander Pascal Eenkhoorn rijdt de volgende twee jaar voor Soudal-QuickStep. Dat laat de wielerploeg weten op zijn officiële kanalen.

Hij is een man voor de klassiekers, maar ook voor de etappekoersen van een week, zo klinkt het bij de ploeg van Patrick Lefevere.

“Ik ben erg enthousiast om bij de ploeg te komen, een van de belangrijkste en succesvolste in de wielersport”, looft de Nederlander zijn nieuwe werkgever. “Het is een ploeg die een enorme impact heeft gehad in de wielerwereld, een ploeg met een ongelooflijke erfenis, die ik altijd heb bewonderd.”

“Ik kijk uit naar de zeer professionele omgeving en het topmateriaal daar, en ik hoop dat we samen een aantal goede resultaten zullen behalen en dat ik in staat zal zijn om terug te keren naar de beste versie van mezelf.”

Ook Patrick Lefevere is in zijn nopjes met zijn nieuwe aanwinst. “Hij is een zeer sterke renner, iemand die hard werkt en nooit opgeeft, vecht tot de laatste druppel energie en we zijn ervan overtuigd dat hij met deze mentaliteit hier onmiddellijk zijn plaats zal vinden.”

“Met zijn 27 jaar is hij nog een jonge renner die nog veel mooie dingen kan laten zien en we hopen dat hij dat als lid van onze ploeg de komende twee jaar ook zal doen.”