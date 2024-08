🎥 Saaie dag in Vuelta eindigt met de nodige spanning en Wout van Aert in de hoofdrol

Wout van Aert is er niet in geslaagd zijn tweede ritzege in de Vuelta te boeken. Onze landgenoot klopte Groves, maar iemand anders was Van Aert te snel af.

Het werd een bijzonder saaie dag in de Vuelta. De renners maakten onder een loden zon bij 38 graden en meer bijzonder weinig vaart. Er waren wat ontsnappingen, maar het peloton controleerde. En dus draaide alles uit op de op voorhand aangekondigde massasprint. De trein van Kaden Groves leek zijn werk te doen, maar dat was niet waar Van Aert rekening mee wou houden. Wout van Aert probeerde de sprint van ver aan te gaan. Hij leek daarmee zijn belager voor de groene trui Kaden Groves af te houden, maar kreeg met andere concurrentie af te rekenen. Het werd een millimetersprint op fotofinish. De jonge Tsjech Pavel Bittner bleek de snelste te zijn, voor Van Aert en Groves. Omdat Van Aert sneller was dan Groves loopt hij weer wat uit in het puntenklassement, ook al moest hij onderweg bij een tussenspurt zijn meerdere erkennen in de Australiër. Van Aert heeft 158 punten, Groves 145. 🇪🇸 #LaVuelta24



Wout came in second in Sevilla. 😟 pic.twitter.com/ip2q2I532S — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 21, 2024 🚴🏻🇪🇸 | Wat een bijzondere sprint. Kaden Groves maakt een fout en Wout van Aert wordt verrast door Pavel Bittner. Na een zeer saaie dag een zeer enerverend eind van de rit. #LaVuelta24



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/GPkSbYIKZZ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 21, 2024