Wachten op selectie voor WK: "Ligt voor 90 procent vast, nog één renner"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Dylan Teuns verlaat na 2,5 jaar Israël-Premier Tech. Volgend seizoen gaat hij voor het Franse Cofidis rijden.

Dylan Teuns werd door zijn ploeg niet geselecteerd voor de Tour de France en dat deed toch wat pijn. In de Vuelta wil hij nu resoluut voor een ritoverwinning gaan.

“Ik heb nog niet verder gekeken dan tot aan de eerste rustdag en heb spontaan etappes zes en acht aangeduid. Ook in de negende etappe zie ik eventueel nog mogelijkheden. Veel zal afhangen van hoe ik de hitte verteer”, vertelt Teuns aan Het Belang van Limburg.

Dat onze landgenoot een goede klimmer is, is een feit. Zeker bij de Belgen steekt hij er bovenuit, waardoor je onmiddellijk ook denkt dat hij deel moet uitmaken van de selectie voor het WK in Zürich.

“Als mijn prestaties de komende dagen outstanding zijn, dan zullen ze niet om mij heen kunnen. Maar ik denk dat de selectie reeds voor negentig procent vastligt. Ik vermoed dat er nog één renner moet aangeduid worden”, gaat Teuns verder.

Teuns trekt volgend jaar naar Cofidis. Dat gebeurt ongetwijfeld met het oog op de WorldTour. “Ik ben er mij van bewust dat ze mij aanwerven als iemand die veel punten kan pakken. Dat is nu niet anders.”

Volgend jaar de Tour rijden is opnieuw de bedoeling. “Ik hoop natuurlijk van wel maar ik heb er bij de onderhandelingen geen thema van gemaakt. De nadruk lag van mijn kant uit eerder bij de klassiekers die ik wil rijden.”