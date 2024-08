Roger De Vlaeminck heeft een groot probleem met Mathieu van der Poel

Roger De Vlaeminck is grote fan van Mathieu van der Poel. Toch is er volgens de wielerlegende een groot probleem met de Nederlander.

Mathieu van der Poel reed een anonieme Tour de France en in de Vuelta staat hij zelfs niet aan de start, ook al was daar even sprake van begin dit jaar. Tot grote spijt van Roger De Vlaeminck.

“Ik vind het spijtig voor hem dat hij de sprint moet aantrekken voor Jasper Philipsen”, zegt de wielerlegende aan Wielerrevue. “Als wereldkampioen moet je die ritten zelf proberen te winnen.”

“Ik ben er kwaad om, omdat ik toch een fan ben van Mathieu van der Poel. Als je hem ziet rijden in de laatste 200 meter dan ben ik ervan overtuigd dat hij zelf ook massasprints kan winnen.”

Het programma dat uitgepiept wordt voor Van der Poel is volgens De Vlaeminck veel te beperkt, zeker in vergelijking met hoeveel hij zelf koerste in het verleden. “Toen waren klassiekers en grote ronden even belangrijk, maar tegenwoordig zijn ze allemaal bezig met wattages en planningen.”

Van der Poel had in zijn regenboogtrui veel meer moeten koersen. “Waarom staat Mathieu van der Poel niet vaker aan de start van een grote koers? Ik hoop dat Mathieu in de toekomst gewoon weer aan de start komt van de Tour alleen dan moet hij wel meer voor zichzelf koersen.”