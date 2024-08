Cian Uijtdebroeks verliest minuten in Vuelta en slaat noodkreet: "Dit is niet meer normaal"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Cian Uijtdebroeks beleefde niet zijn beste dag op de fiets in de zevende etappe van de Vuelta. De jonge Belg verloor meer dan acht minuten en mag een goed klassement vergeten.

Vorig jaar werd Cian Uijtdebroeks nog achtste in de Vuelta, maar dit jaar zit een goed klassement er al niet meer in. De jonge Belg verloor dus meer dan acht minuten en staat nu 44ste op meer dan een kwartier van leider O'Connor.

"Ik rijd zo hard als ik kan, mijn hartslag zit niet op de limiet, maar toch zit ik steeds met een verdoofd gevoel in mijn benen en blokkeert alles gewoon", zei Uijtdebroeks na de etappe voor de microfoon van VTM.

Uijtdebroeks wil snel oorzaak vinden

Uijtdebroeks stelt dat de oorzaak tot nu toe bij vermoeidheid werd gezocht, maar dat kan niet altijd de reden zijn. Tot vorig jaar had Uijtdebroeks nooit het gevoel dat hij verdoofd rondreed. Als hij zijn benen aanraakt, voelen ze verdoofd aan.

"Ik kan gewoon niks meer doen. Dat is niet normaal. Op zo’n korte klim moet ik veel meer vooraan kunnen zitten. Mocht het één keer gebeuren, is het niet erg, maar als het constant gebeurt, is dat niet leuk."

Uijtdebroeks werkt en traint keihard, maar in de koers is daar dan telkens weinig van te merken. "We moeten nakijken wat hier de oorzaak van kan zijn", besloot de jonge Belg nog.