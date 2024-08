Lefevere geeft duidelijk advies aan Vanthourenhout over EK-selectie: "Soms is dat de beste keuze"

Bondscoach Sven Vanthourenhout wil snel zijn selectie voor het EK snel afronden. Maar Patrick Lefevere raadt hem dat af en zou liever hebben dat hij nog even afwacht.

Op 15 september strijdt het peloton om de Europese sterrentrui in Limburg. Tussen Heusden-Zolder en Hasselt staat er een parcours van 222 kilometer met 1200 kilometer wordt er een massasprint verwacht.

Voor bondscoach Sven Vanthourenhout is de keuze die hij moet maken dan ook bijzonder groot. Met Jasper Philipsen, Tim Merlier, Jordi Meeus en Arnaud De Lie heeft België minstens vier topsprinters. En dan is er nog Wout van Aert.

Philipsen én Merlier meenemen naar EK

Merlier en Philipsen hebben de grootste kans op een selectie, maar de vraag is Vanthourenhout slechts een van de twee of hen allebei zal meenemen. "In zijn plaats zou ik toch nog even de Renewi Tour van volgende week afwachten", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Stel dat de renner die je selecteert ten val komt. "Moet je dan met hangende pootjes alsnog naar de sprinter die je eerst gepasseerd had?" Lefevere pleit er zelf voor om zowel Merlier als Philipsen mee te nemen.

"In een rittenkoers is een selectie met twee sprinters nooit een goed idee, maar het EK is een eendagswedstrijd. Soms is de beste keuze net geen keuze maken", stelt Lefevere nog.