Na twee ritzeges: Van Hooydonck stevig onder de indruk van prestaties Van Aert in de Vuelta

Na zeven etappes staat de teller van Wout van Aert in de Vuelta al op twee zeges. Nathan Van Hooydonck ziet opnieuw de beste Wout van Aert.

Voor de Vuelta moest Wout van Aert het doen met een ritzege in de Ronde van de Algarve en Kuurne-Brussel-Kuurne in 2024. Met al twee ritzeges verdubbelde Van Aert dus al zijn aantal zeges in 2024 na zeven etappes.

Er komen wellicht nog wel wat kansen voor Van Aert in de Vuelta, die nu ook de groene trui stevig om zijn schouders heeft. Door een valpartij van concurrent Kaden Groves heeft Van Aert nu een voorsprong van 41 punten.

Van Hooydonck onder indruk van Van Aert

Ex-ploegmakker en goede vriend Nathan Van Hooydonck ziet opnieuw de beste Van Aert in de Vuelta. "De eerste ritwinst was er meer eentje van opluchting. De tweede was de winst van de bevestiging", zegt hij bij Eurosport.

"Die eerste won hij een sprint tegen de snelle mannen, en hier was hij de enige snelle man die over de top van die klim raakte, in de groep van de klassementsmannen zelfs. Dit doet me denken aan de 'Tour de France-Van Aert', die klimt met de besten."

Van Hooydonck was ook onder de indruk van het werk van Kuss voor Van Aert. "Wat Sepp voor Wout heeft gedaan gedaan... Ik twijfel er geen seconde aan dat Wout dat ook voor Sepp zal doen als het nodig is in deze Vuelta. Zo werkt het team. Dat is ook de persoon die Wout is, en ook Sepp."