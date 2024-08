Ontdek de volledige kalender van de Exact Cross, met twee nieuwkomers

Het wegseizoen is nog volop aan de gang, maar ook de crossers bereiden zich voor op hun nieuwe seizoen. Ze kennen nu ook de kalender van de Exact Cross.

Na de Wereldbeker, de Superprestige en de X²O Badkamers Trofee is nu ook de kalender van de Exact Cross bekend. Dat is een verzameling van enkele losse crossen die niet tot een van de drie klassementen behoren.

In 2024-2025 telt de Exact Cross zeven crossen. De veldrit in Beringen op zaterdag 12 oktober is de eerste op de kalender. Een week later trekken de crossers richting de Nederlandse grens in Essen.

Twee nieuwkomers in Exact Cross

Op 26 oktober steekt de Exact Cross de enige keer de Nederlandse grens, voor de cross in Heerde. Dat is een van de twee nieuwkomers, net als de cross in Kortrijk op 23 november. Die behoorde vorig seizoen nog tot de X²O Badkamers Trofee.

Daarna volgen ook nog Loenhout (27 december), Maldegem (5 februari) en Sint-Niklaas (15 februari). Heerde en Kortrijk zijn dus nieuwkomers in de Exact Cross, Mol en Zonnebeke zijn dan weer verdwenen.

Exact, de marktleider in bedrijfssoftware in de Benelux, verlengde zijn overeenkomst voor de komende twee seizoenen en blijft dus titelpartner van de verzameling van losse crossen tot en met het veldritseizoen 2025/26.

Kalender Exact Cross 2024/25:

Zaterdag 12 oktober - Beringen

Zaterdag 19 oktober - Essen

Zaterdag 26 oktober - Heerde (Ned)

Zaterdag 23 november - Kortrijk

Vrijdag 27 december - Loenhout

Woensdag 5 februari - Maldegem

Zaterdag 15 februari - Sint-Niklaas