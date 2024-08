Frappante beelden duiken op uit beloftenkoers: "Jongens doe dat toch niet"

Het zag er precies uit als een computerspelletje. Renners moesten tijdens de koers verschillende rijdende wagens proberen te ontwijken. Op kruispunten stonden er blijkbaar geen seingevers.

Dat zorgde voor de ene gevaarlijke situatie na de andere, maar gelukkig vielen er in de tweede etappe van de West Bohemia Tour in Tsjechië geen gewonden.

In een bepaalde bocht stond een wagen aan de binnenkant toen het peloton passeerde. Iets verder kwamen rijdende wagens uit de tegenovergestelde richting van de renners.

Patrick Van Staeyen filmde de gebeurtenissen vanuit een volgwagen, terwijl hij ook commentaar geeft bij wat er te zien is. De beelden kan je hieronder bekijken.

Hij roept de renners om zoveel als mogelijk rechts te houden om niet op de wagen te botsen. Uiteindelijk werd de koers gewoon afgewerkt. Met Lars Vanden Heede van Soudal-QuickStep Devo Team was er zelfs een Belgische ritwinnaar.

