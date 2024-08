Sven Vanthourenhout legt nog eens haarfijn uit waarom er geen plaats is voor Thibau Nys in WK-selectie

De kans dat Thibau Nys in de Belgische selectie van het WK zal zitten, is bijzonder klein. Bondscoach Sven Vanthourenhout legt nog eens uit waarom.

Dinsdag wil bondscoach Sven Vanthourenhout de acht namen bekend die België half september zullen vertegenwoordigen op het EK in eigen land. Op de selectie van het WK in Zürich zal het nog wat langer wachten zijn.

De naam van Thibau Nys moeten we echter niet verwachten in die selectie. Met Wout van Aert, Remco Evenepoel en Maxim Van Gils neemt Vanthourenhout eind september al drie kopmannen mee naar Zwitserland.

Geen plaats voor Nys in WK-selectie

Vanthourenhout verwacht dat Van Aert in een koers van 273,9 kilometer met 4300 hoogtemeters ook kan overleven op de beklimmingen en aan de streep misschien wel nog sneller is dan Nys. Maar Nys meenemen in een andere rol is ook moeilijk.

"Hij is een renner die je enkel meepakt als een kopman. Je kan aan Thibau niet vragen om op kop te rijden of mee te glippen in een vlucht die probeert te anticiperen", zegt Vanthourenhout bij Het Laatste Nieuws.

Als Nys nu zou meegaan, dan zou hij een plaats innemen van renners die in dienst zullen rijden van Evenepoel, Van Aert en in minder mate Van Gils. En vier afwerkers zou ook van het goede teveel zijn.