Thibau Nys komt met wel heel opvallende uitspraak over zijn crossseizoen

Vandaag rijdt Thibau Nys zijn allerlaatste koers van het wegseizoen. Dan gaat de aandacht weer helemaal naar het veldrijden.

Thibau Nys heeft er een fantastisch seizoen op de weg op zitten. In de zegestand moet hij enkel Tadej Pogacar en Tim Merlier voor zich dulden.

Onze landgenoot pakte uit met enkele knappe overwinningen. In elke rittenkoers die hij reed wist hij ook een etappe op zijn naam te schrijven.

“Ik heb mezelf toch wel verbaasd”, vertelt Nys aan VTM NIEUWS. “Ik kan het eigenlijk nog steeds niet vatten, hoe groot dat eigenlijk was. Oké, het staat nog onder een grote klassieker of een ritzege in een grote ronde, maar het blijft wel WorldTour.”

Vandaag rijdt Nys nog in Plouay, daarna is het weer allemaal het veldrijden dat de klok zal slaan voor onze landgenoot. “De cross is voor mij nog te belangrijk om zomaar te laten vallen”, klinkt het.

Het allerhoogste in het veldrijden, daar wil hij echter niet op inzetten. De doelstelling is anders. “Het WK veldrijden is zeker niet mijn ultieme doel. Eerst en vooral wil ik van begin tot einde op een hoog niveau rijden - dat is vorige winter niet gelukt.”