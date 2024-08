Opvallende naam voor het WK: "Al contact gehad met bondscoach"

Bondscoach Sven Vanthourenhout loste vandaag zijn EK-selectie. Al kijken ook veel mensen uit naar wie er allemaal zal meegaan naar het WK.

Midden september staat het EK in Limburg op de agenda, op het einde van volgende maand wordt ook het WK afgewerkt. Dat vindt in het Zwitserse Zürich plaats.

Het WK is iets voor renners met klimmersbenen en dan kom je uiteraard ook uit bij Lennert Van Eetvelt, ook al beleefde hij niet het meest aangename weekend in de Vuelta.

Toch is het WK in Zürich iets waar hij zeker mee bezig is. “Ja, zeker. Voor de nationale ploeg rijden is sowieso iets waar ik naar uitkijk”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

“Ik weet niet of het al voor dit jaar zal zijn. Het hangt er wat vanaf hoe ik uit deze Vuelta kom: ben ik nog fris of juist helemaal opgebrand? Ik zou in ieder geval met veel plezier voor België rijden”, gaat hij verder.

Maar Zürich blijft in zijn hoofd spoken op dit moment. Van Eetvelt bevestigt dat hij al contact had met bondscoach Sven Vanthourenhout. “Een beetje wel, maar we zijn er nog niet uit”, besluit de renner.