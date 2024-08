Van Aert heeft duidelijke missie voor de Vuelta-etappe van vandaag

De Vuelta van Wout van Aert is al meer dan geslaagd. Maar onze landgenoot legt de lat nu toch nog wat hoger.

Wout van Aert boekte in de Ronde van Spanje al twee overwinningen en is momenteel ook leider in de groene puntentrui. Na de rustdag is het weer koersen geblazen.

“Ik heb al twee ritzeges te pakken en het team draait goed. We gaan nog voor meer overwinningen, maar ik besef wel dat de beste kansen vorige week lagen”, zei Wout van Aert aan Marca.

“De volgende etappes zijn moeilijk, dus wij zullen op andere manieren moeten proberen om voor een ritzege te gaan, in een vlucht bijvoorbeeld. Ikzelf ga proberen de puntentrui veilig te stellen en ik hoop op meer.”

Zo’n vluchtersetappe zou het vandaag wel eens kunnen worden. Het parcours lijkt immers niet zwaar genoeg zodat klassementsmannen het verschil kunnen maken.

Van Aert wil ook nog kijken om ploegmaat Sepp Kuss in het klassement te laten opschuiven. “Hij verloor al tijd, maar zal die enkel goed kunnen maken met een moment zoals Adam Yates. Hij is hier voor een goed klassement en daar gaan we voor strijden.”