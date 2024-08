Wout van Aert deelt prikje uit richting de vertrokken Primoz Roglic

Wout van Aert pakte in de eerste week van de Vuelta twee ritzeges. Vooral zijn tweede ritzege was speciaal door het kopwerk van Sepp Kuss.

In de Vuelta wilde Wout van Aert opnieuw aan winnen toekomen en dat is gelukt. In de derde etappe was Van Aert de snelste in de sprint, ook in de zevende etappe kon Van Aert opnieuw proeven van de zege.

Vooral die tweede zege was speciaal voor Van Aert. Kopman Sepp Kuss, die op dat moment 15de stond in het klassement, zette zich op kop van wat overbleef van het peloton in de achtervolging op Marc Soler.

Prikje Van Aert richting Roglic?

Dat Van Aert kon sprinten voor de zege had hij te danken aan Kuss, en Vlasov die daarna Sivakov bij de lurven greep. Van Aert bedankte Kuss dan ook uitvoerig. "Ik heb al vaak mijn kas leeg gereden voor die mannen", zei hij bij Het Nieuwsblad.

"Op een gegeven moment krijg je dan ook iets terug. Zo zit onze ploeg in elkaar. De jongens die aan boord blijven, zijn de jongens die daarin passen", zei Van Aert nog. Toch een klein prikje richting Primoz Roglic?

De Sloveen vertrok dit jaar bij Visma-Lease a Bike om voor eigen rekening te rijden bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Hij was het niet eens met de tactiek van de ploeg om Sepp Kuss vorig jaar de Vuelta te laten winnen.