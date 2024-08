Belg van Lotto Soudal pakt de zege in tijdrit van Renewi Tour

De individuele tijdrit in de Renewi Tour is gewonnen door een renner van Lotto Soudal. Alec Segaert ging met de zege lopen.

De Renewi Tour ging woensdag van start. Jonathan Milan won de eerste etappe na een massasprint. Vandaag stond een individuele tijdrit van om en bij de 15 kilometer op het menu.

Bissenger had lange tijd de beste tijd, maar onze landgenoot Alec Segaert veegde die tijd van de tabellen. Dan moesten wel nog enkele toppers de revue passeren.

Iedereen beet echter zijn tanden stuk op de tijd van de West-Vlaming. Ook Magnus Sheffield kon de tijd van Segaert niet verbeteren. Hij strandde op 7 seconden. Bissenger werd derde op 10 seconden.

Het is voor Segaert de eerste zege in de WorldTour. Segaert slaat ook meteen een dubbelslag in de Renewi Tour. Jonathan Milan moest zijn leiderstrui aan onze landgenoot afstaan.

Morgen staat opnieuw een rit in lijn op het programma. Er wordt gestart in Blankenberge. De finish ligt in Ardooie, bij Roeselare. Een mooie kans voor Segaert om zijn trui in eigen provincie te showen.