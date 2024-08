Einde rondecarrière voor Lennert Van Eetvelt? Lotto Dstny reageert na opgave in Vuelta

Geen Lennert Van Eetvelt meer in de Vuelta. Onze landgenoot van Lotto Dstny heeft opgegeven in de Ronde van Spanje.

Lennert Van Eetvelt is uit de Ronde van Spanje gestapt. Onze landgenoot had te veel last om zijn tocht nog verder te zetten. Bij Lotto Dstny hoopte men dat enkele rustige dagen nog gingen helpen, maar dat wilde Van Eetvelt niet.

“Vorig jaar had Lennert in de Vuelta ook last van de luchtwegen. Toen hebben we laten lopen en is hij in de derde week er nog door gekomen”, zegt ploegleider Mario Aerts aan Het Laatste Nieuws.

Van Eetvelt mikte op een plekje in de top tien van de rangschikking van de Vuelta, maar hoopte stiekem op meer. Even had hij de vijfde plek in handen, maar die moest hij al snel weer lossen. De voorbije dagen werd het alleen maar erger.

Is dit een teken dat hij toch niet de klassementsman zal worden die men dacht in huis te hebben? “Aan zijn kwaliteiten en talent twijfel ik helemaal niet”, reageert Aerts heel erg duidelijk.

“Het zal vooral zaak zijn dat zijn weerstand betert, zodat hij niet zo snel last krijgt van de luchtwegen. Dat komt door meer 'fond' te creëren, meer rondes te rijden, goeie klassementen behalen... Maar aan zijn talent twijfelt niemand.”