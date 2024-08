Overtreft Thibau Nys stilaan zijn vader Sven? Dit vindt hij er zelf van

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys liet dit jaar al bijzonder mooie dingen zien op de weg. Dat wil hij straks ook doen in het veld, waar hij net als zijn vader wil domineren.

Met negen zeges op de weg en al elf profzeges in totaal doet Thibau Nys nu al een pak beter dan zijn vader Sven, want hij won nooit een profkoers op de weg. Overstijgt Thibau stilaan zijn vader Sven?

"Je gaat me nooit horen zeggen dat ik beter ben dan hem... van zijn palmares in de cross kan ik alleen maar dromen. Maar op de weg kan ik al mooiere resultaten voorleggen. Ik bewandel gewoon een ander pad dan mijn vader", zegt Nys bij Café Congé.

Thibau Nys wil veldrijden veroveren

In het veldrijden is Sven Nys nog altijd één van de grootsten aller tijden. In totaal won Nys 292 veldritten, waaronder twee wereldtitels, negen Belgische titels, 13 keer het eindklassement van de Superprestige en zeven keer de wereldbeker. Een palmares om 'u' tegen te zeggen.

Op dat vlak heeft Thibau Nys nog heel wat werk om zijn vader bij te benen, hij zit momenteel aan drie zeges in het veld. Toch wil Thibau Nys ook in het veldrijden nog heel wat bereiken de komende jaren.

"Ik wil de cross opnieuw veroveren en doen wat papa jaren aan een stuk gedaan heeft. Dat heeft misschien minder weerklank dan bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen winnen, maar dat is voor mij wel heel belangrijk."