🎥 Leugentje om bestwil? Van Aert doet monden openvallen en steekt ambitie niet meer weg

Zelfs in een rijkgevulde carrière zijn er nog primeurs voor Wout van Aert. In de Vuelta heeft hij voor het eerst de bolletjestrui gepakt in een rittenkoers.

Voor de derde keer in vijf dagen schoof Wout van Aert mee in de ontsnapping. Dat was echter niet de bedoeling, maar Kaden Groves ging mee en dus moest Van Aert ook mee. Want hij wilde de Australiër niet zomaar dichterbij laten komen in het puntenklassement.

Integendeel, Van Aert breidde zijn voorsprong zelfs uit tot 112 punten. En Van Aert verzamelde ook punten voor het bergklassement, waardoor hij nu zelfs aan de leiding staat. Van Aert telt 36 punten, eerste achtervolgers Soler en Vine hebben 23 punten.

Dinsdag zei Van Aert nog dat de bergtrui geen doel was, maar het is wel duidelijk dat hij toen niet het achterste van zijn tong liet zien. "Ik moet niet altijd zeggen wat ik denk, hé", lachtte Van Aert bij VTM Nieuws.

De voorsprong is mooi, maar er zijn echter nog bijzonder veel punten te verdienen in het bergklassement. Van Aert zal de komende dagen bekijken of het bergklassement ook effectief realistisch is.

"Maar ik kan moeilijk nu gaan zeggen dat het geen doel is aangezien ik mezelf telkens uit elkaar trok om die bergpunten te pakken." Sprokkelt Van Aert zaterdag opnieuw?. "Op papier is die rit inderdaad wel iets voor mij..."