Patrick Lefevere opgetogen met komst van Belg bij Soudal Quick-Step: "Past perfect bij ons team"

Soudal Quick-Step heeft zijn vierde aanwinst voor 2025 voorgesteld. De klassieke kern van The Wolfpack wordt versterkt met een Belg voor twee jaar.

Na Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) en Maximilian Schachmann (Red Bull-BORA-hansgrohe) heeft Soudal Quick-Step nu ook Dries Van Gestel (TotalEnergies) aangetrokken.

Van Gestel zette de voorbije jaren enkele mooie resultaten neer in het voorjaar. In 2022 werd hij derde in Gent-Wevelgem, dit jaar werd hij derde in de Grand Prix de Denain. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is Van Gestel vaak goed voor een plek in de top 20.

"Ik ben erg blij om te tekenen voor Soudal Quick-Step. Al sinds ik jong was, was dit team een ​​van de teams die uitblonken in de klassiekers, met renners als Tom Boonen, die geschiedenis schreef in dit shirt", zegt Van Gestel.

Lefevere opgetogen moet komst Van Gestel

"Ik hoop deel uit te maken van een winnende ploeg in de grootste wedstrijden. Als ik de overwinning pak, geweldig! Als ik mijn teamgenoot help om te winnen, nog beter. Ik kan niet wachten tot volgend jaar."

Ook CEO Patrick Lefevere is blij met de komst van Van Gestel. "Hij is het type renner dat nooit opgeeft en altijd alles geeft in een wedstrijd, en die mentaliteit past perfect bij die van ons team."

"We zijn verheugd dat hij volgend jaar lid wordt van de Wolfpack en we hebben er vertrouwen in dat we samen mooie dingen kunnen doen", besloot Lefevere nog.