Remco Evenepoel heeft wat te zeggen over magisch moment en hoe dat nog specialer gemaakt werd

Remco Evenepoel heeft al heel wat mooie momenten meegemaakt. Als van een magisch moment gesproken wordt, weet je dat het iets is dat de rest overstijgt.

De olympische tijdrit hoort zeker in die laatste categorie. "De regen maakte iets speciaals van de wedstrijd", zegt Remco Evenepoel in de Vlaamse Wielrijder & Biker. "Ik ging niet extreem traag door de bochten, maar ook niet extreem snel. Ik nam bewust niet te veel risico's."

Daar zat een duidelijke gedachtegang achter. "Het wegdek was immers niet alleen spekglad, maar ook erg hobbelig. Ik zat constant te springen op mijn fiets, maar de pedalen draaiden zoals ik het wou." Het moet een bevreemdende ervaring geweest zijn.

Niet vergeten: Evenepoel was ook nog maar juist hersteld van een zware Tour de France. "Het ging vlot, hoewel de benen toch nog wat vermoeid aanvoelden. Ik kreeg de tijdsverschillen bij regelmaat door, die waren OK."

Het zag er dus goed uit. "Ik had een voorsprong, ik fietste aan de leiding, maar veilig en geruststellend was het toch niet. Crazy dat het uiteindelijk lukte." Aan de streep volgde de ontlading: Evenepoel had geschiedenis geschreven.

"Ik was al Belgisch en Europees kampioen in de discipline. Ik was al wereldkampioen en nu ook Olympisch kampioen. Hiermee is het hele lijstje afgevinkt. Dit is magisch", glundert de winnaar van de tijdrit in Parijs.