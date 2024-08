Wout van Aert toont alweer zijn klasse met veelzeggende reactie op de uitkomst in de Vuelta

Wout van Aert is weer een podiumceremonie als groene trui rijker. Hij was in de Vuelta ook wel graag opnieuw in de aanval gegaan donderdag. Dat zat er niet in.

Het was een etappe waarin de vlucht een grote voorsprong kreeg. Wout van Aert had met al zijn kennis zo'n scenario wel zien aankomen. Daarom dat hij in het begin van de rit ook zelf verschillende keren probeerde een ontsnapping op poten te zetten. Hij werd iets te veel in het vizier genomen om zo'n poging te doen slagen.

Van Aert erkent op de site van zijn ploeg Visma-Lease a Bike ook dat het wellicht niet zijn beste dag in de Vuelta was. "Ik heb geprobeerd om mee te zitten in de ontsnapping, maar ik miste de versnelling om de sprong naar voren te maken. Eenmaal terug in het peloton kon ik me sparen met het oog op de komende etappes."

Van Aert maakt snel de klik

Dat is belangrijk om meteen die klik te maken. Van Aert is zelf één van de grootste namen in het peloton en zuigt veel aandacht naar zich toe door zijn eigen prestaties. Het toont zijn klasse dat zo iemand er een punt van maakt om zich in te leven in de positie van een bescheiden renner en ploeg als die een topmoment beleven.

"Verder is het mooi voor Castrillo en zijn ploeg dat ze hier een etappe winnen", haalt Van Aert aan. Er is ook een reden waarom Van Aert het hen juist enorm gunt. "Ze proberen zich elke dag te tonen in de kop van de koers, dus ze verdienen deze beloning voor al hun werk absoluut." Zo krijg je bij Van Aert dus een streepje voor.

Mooie woorden van Van Aert

Het zijn woorden die ze bij de vrij onbekende ritwinnaar Castrillo en Equipo Kern Pharma met veel plezier in ontvangst zullen nemen.