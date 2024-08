Belgisch succes in Toscane!

Sterk werk van Margot Vanpachtenbeke in Toscane. Ze stond er al aan de leiding van een rittenkoers, maar won prompt op zaterdag de derde etappe. Die moet ze nu op zondag proberen te verdedigen.

In de Ronde van Toscane waren we toe aan de tweede rit in lijn, de derde etappe van in totaal vier etappes voor de rensters. En dus was het alle hens aan dek voor het vrouwenpeloton.

Met uiteindelijk een Belgisch succes, want Margot Vanpachtenbeke boekte een knappe ritzege voor haar team VolkerWessels. Ze verstevigt zo ook meteen haar leidersplaats in Toscane.

Top-7 de Paula Blasi en etapa 3/4:

1 Vanpachtenbeke

2 Leleivyte

3 Kulynych

4 Knijnenburg

5 Hinojosa

6 Mul

7 Blasi

8 Piergiovanni

9 Rossato

10 De Vallier#GirodellaToscanaFanini#GDTF2024 pic.twitter.com/hIJW21szVT — elsterrato (@elsterrato) August 31, 2024

Na een achtste plaats in de proloog en een derde plaats in de eerste echte etappe stond ze al aan de leiding. Nu gaat ze met zes seconden bonus richting de laatste etappe, een pittige heuvelachtige rit.

Zondag overleven in slotrit?

Voor Margot Vanpachtenbeke is het een ideale kans om de eindzege te pakken in een 2.2-koers en zo haar topvorm kracht bij te gaan zetten na nu al een prima 2024 voor de 25-jarige renster.

Ze mocht deze zomer al mee naar de Olympische Spelen in Parijs en was zo een pion in de bronzen medaille van Lotte Kopecky onder meer. Nu heeft ze dus eigen succes te pakken.