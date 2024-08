Eindelijk terug een glimlach? Cian Uijtdebroeks heeft wat te zeggen voor de start van de etappe in de Vuelta zaterdag

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Vuelta a Espana 2024 is er eentje met zeer wisselende momenten voor Cian Uijtdebroeks. Klassementsambities heeft hij al lang moeten opgeven, maar af en toe heeft hij wel eens een betere dag in functie van de ploeg.

Cian Uijtdebroeks was aan de Vuelta a Espana begonnen als medekopman met Sepp Kuss, maar hij kon de verwachtingen nooit inlossen. De voorbije week moest hij meermaals heel vroeg passen en verloor hij heel veel tijd.

Uijtdebroeks sprak van 'een verdoofd gevoel' in de benen en er werd gevreesd voor een beknelde of vernauwde liesslagader bij de jonge Belg. Al wilde zijn ploeg Visma-Lease a Bike niet te snel conclusies trekken.

© photonews

De voorbije dagen is het wel enigszins beter aan het gaan met de jonge Belg, en dus zien we al een beetje zijn glimlach terug. "Nu gaat het soms al wat beter, zoals gisteren. Op de klim voelde ik me niet zo slecht."

Positief blijven

"Ik ging ook niet helemaal voluit en op het einde had ik toch weer dat verlamde gevoel in de benen. Maar het was totaal niet vergelijkbaar met de eerste dag na de rustdag", aldus de renner bij Sporza voor de start van de rit van zaterdag.

"Tijdens de eerste rit na de rustdag zat ik vanaf de start op mijn limiet. Ik ben blij dat het beter gaat en we blijven positief."