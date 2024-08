Jasper Philipsen weet wie hij moet danken na "verdiende overwinning voor de ploeg"

De vierde etappe in de Renewi-Tour was een prooi voor Jasper Philipsen. Al moest de Belgische sprintbom toch vooral zijn ploegmaat Mathieu van der Poel danken.

Jasper Philipsen moest het simpelweg afwerken, want het werk werd eigenlijk gedaan door wereldkampioen Mathieu van der Poel. En dat besefte de Belgische sprintbom zelf ook wel heel erg goed.

"Het is heel leuk om hier vandaag te winnen, dat was toch het doel deze week. Dat verdiende onze ploeg wel", aldus Philipsen in een eerste reactie bij Sporza na zijn duurverdiende overwinning.

Nerveuze dag

"In de vorige ritten heb ik ook mijn sprint kunnen rijden, maar werd ik gewoon geklopt door een heel sterke Jonathan Milan. Vandaag was het een vrij technische finale, met een laatste bocht op 450 meter van de finish."

"Als ik dan nog Mathieu voor mij heb die zijn kracht kan gebruiken, dan weet ik dat het sowieso moeilijk is om ons te kloppen", was er ook lof voor de wereldkampioen.





"Het was wel een vrij nerveuze dag. Ik denk dat we gemiddeld bijna 50 km/u reden. In de laatste kilometers was het à bloc in het peloton om iedereen in positie te houden. Wie daar zat, zat daar goed. Ik hoop wel dat iedereen van die valpartij oké is."



"Het klassement? Ik denk dat we nog met 3 vrij kort in het klassement staan. Het zal sowieso een lastige dag worden, met warme temperaturen ook. Ik verwacht wel tijdsverschillen morgen."