Zoals alleen hij het kan: Mathieu van der Poel is andermaal dé man voor zijn kopman

De vierde etappe in de Renewi-Tour is uitgelopen op een nieuwe massasprint. Een vroege vlucht werd door verschillende teams in de kiem gesmoord en daarna was er ... Mathieu van der Poel.

Het was alweer de kroniek van een aangekondigde sprint voor de renners in de Renewi-Tour in Aalter voor de vierde etappe alweer - iedereen kijkt al uit naar de slotetappe met wél wat hoogtemeters en mogelijk van belang voor het eindklassement. Jonathan Milan leek de voorbije dagen onaantastbaar. Bovendien kwam er niemand in de buurt van hem de voorbije dagen. Maar het werd geen 3 op 3 voor Jonathan Milan in de Renewi Tour. Philipsen met dank aan de wereldkampioen Diverse teams hielden de boel goed gesloten en in het slot van de wedstrijd was er vervolgens dan ook een massasprint. Wel zonder Fabio Jakobsen, en Sam Bennett in Aalter. © photonews Die twee snelle mannen wisten de finish niet te halen. Na een valpartij moest Jakobsen al vrij snel afhaken en dus haalde hij de finish niet en moest opgeven. En dus werd de spoeling nog wat dunner. Uiteindelijk werd de etappe een prooi voor de Belgische sprintbom Jasper Philipsen. Wereldkampioen Mathieu van der Poel loodste zijn ploegmaat naar een eenvoudige zege.