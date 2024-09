📷 Fikse domper voor Alpecin-Deceuninck: Mathieu van der Poel stapt uit koers

Geen Mathieu van der Poel meer in de Renewi Tour. De wereldkampioen geeft forfait voor de slotetappe, zo laat Alpecin-Deceuninck weten.

De Nederlander zou last hebben van de knie. Donderdag zou hij tijdens de tijdrit met zijn knie tegen zijn stuur gezeten hebben, mogelijk toen hij bijna ten val kwam in een bocht.

Vrijdag en zaterdag kon Van der Poel wel degelijk koersen. Hij hielp Jasper Philipsen met een knappe lead-out zaterdag zelfs aan de ritzege in Aalter.

Van der Poel laat zelf weten dat de laatste etappe te zwaar zou zijn voor zijn knie. Er wordt immers gekoerst in de Vlaamse Ardennen, met 2000 hoogtemeters en 200 kilometer op het programma.

“Ik kan en wil geen risico nemen waarbij de blessure erger wordt”, vertelt Van der Poel. “Erg jammer, want ik keek erg uit naar de laatste etappe op de Muur van Geraardsbergen.”

World champion @mathieuvdpoel will not start in the final stage of @RenewiTour. Thursday during the time trial, he hit his right knee against the handlebars of his bike.



Friday and yesterday Mathieu was able to continue the race, but the pain did not get better. In consultation… pic.twitter.com/q0uMpCrXiG