Opvallend! Zoveel keer hielp Mathieu van der Poel Jasper Philipsen al aan de zege

Jasper Philipsen was zaterdag de snelste in de Renewi Tour. Hij pakte de sprint, dankzij een sterke lead-out van Mathieu van der Poel.

Na twee keer tweede in de sprints in de Renewi Tour was het zaterdag in Aalter wel prijs voor Jasper Philipsen. Met dank ook aan een schitterende lead-out van Mathieu van der Poel.

“We hebben met de ploeg samengezeten om te kijken wat we beter konden doen en we hebben een kleine aanpassing gedaan”, zegt Jasper Philipsen aan Het Nieuwsblad. “Ik denk dat ik zelf ook nog wat sprintgevoel moest opdoen na een lange trainingsstage.”

Het was de tiende keer dat Philipsen de bloemen pakte, met Mathieu van der Poel in de lead-out. Vijf ritzeges van die tien won hij in de Tour de France.

“Daar had ik geen idee van. De eerste keer? Dat moet ergens in de Baloise Belgium Tour geweest zijn. Ah nee! Die eerste zege in de Tirreno-Adriatico vorig jaar.”

Philipsen en Van der Poel rijden de voorbije twee seizoenen heel vaak mee in dezelfde koersen, daar waar dat vroeger veel minder het geval was.

“Toen zag het programma van Mathieu er meestal anders uit. Maar het is leuk om samen met Mathieu te koersen. Ik vind het heel leuk dat hij ook plezier haalt uit die taak. En hij voert die ook met heel veel bravoure uit. Dat brengt mij in een luxepositie.”