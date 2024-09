Vreemd! Dieven bij Shimano gingen heel professioneel te werk, maar lieten andere topstukken staan

Zes fietsen werden gestolen in het Shimano Experience Center in Valkenburg. De dieven gingen heel secuur te werk.

Net over de grens in Nederland vond in de nacht van donderdag op vrijdag een bijzondere diefstal plaats in het Shimano Experience Center. Zes dure fietsen verdwenen, waaronder ook eentje van Mathieu van der Poel.

Op het gebouw zijn enorm veel camera’s gericht, maar die werden door de dieven geblindeerd of van richting veranderd. Daardoor zijn er haast geen beelden beschikbaar van de diefstal die anderhalf uur duurde.

Dat vertelt Kaj Slenter, manager van het centrum, aan Het Laatste Nieuws. “We zien niet hoe ze zijn toegekomen of weer gevlucht zijn, hebben geen idee van de wagen of het kenteken dat ze gebruikten. Daar loopt het spoor momenteel dood.”

De fietsen, elk met een waarde van 10 tot 15.000 euro, zijn uniek en onvervangbaar. De kabels waarmee ze vasthingen aan het meubilair werden heel gemakkelijk doorgeknipt. De diefstal moet minutieus voorbereid zijn.

Opvallend is nog dat bepaalde fietsen onaangeroerd bleven. “Zo zijn ze bewust langs de roze fiets van Giro-winnaar Tom Dumoulin gelopen. Ook de gele Canyon waarop Mathieu van der Poel enkele jaren geleden de gele trui droeg in de Tour de France hebben ze laten staan. Net als een speciale ‘black edition’ Specialized van Remco Evenepoel.”

Er wordt dan ook vermoed dat het gaat om een diefstal op bestelling, van iemand die bepaalde fietsen wil hebben en daarvoor een dievenbende inhuurde.