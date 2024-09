Duikt Wout van Aert opnieuw het veld in deze winter? Tipje van de sluier gelicht

Wout van Aert heeft in de Vuelta zijn beste benen teruggevonden, maar denkt ook al vooruit. Onder meer het veldrijden zit al in zijn achterhoofd.

Dit najaar wil Wout van Aert nog zoveel mogelijk scoren op de weg. In de Vuelta heeft Van Aert nog drie kansen om te scoren, met woensdag en donderdag een mogelijkheid in de sprint of een vlucht. Zondag volgt er nog een tijdrit.

Na de Vuelta wil Van Aert ook nog scoren op de wegrit op het EK (15 september) en de wegrit van het WK (29 september). De tijdrit om het EK en WK laat Van Aert doelbewust schieten om wat meer rust in te bouwen.

Cross al in achterhoofd Van Aert

Of hij daarna nog koersen zal rijden op de weg, is nog niet duidelijk. "Ik wil mijn seizoen rekken tot begin oktober", zegt Van Aert bij Sporza Daily. Vorig jaar reed Van Aert onder meer nog het WK gravel begin oktober.

Maar de Vlaamse wielerfans denken misschien ook al aan de winter. "Ik denk er wel eens aan, ja", geeft Van Aert zelf toe. "Maar ik heb nog geen specifieke planning. Na mijn rustperiode zie ik wel hoe we de winter aanpakken."

Dat we Van Aert deze winter in het veld zullen zien, lijkt dus bijna zeker te zijn. Mathieu van der Poel liet dan weer twijfel bestaan over het feit of hij deze winter zal crossen. De wereldkampioen denkt eraan om eens een winter over te slaan.