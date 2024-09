Vrouw van Thomas De Gendt komt terug op miserie rond hun trouwfeest

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thomas De Gendt is aan zijn laatste grote ronde bezig. Hij zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière.

Thomas De Gendt is in de Vuelta bezig aan zijn vijfentwintigste grote ronde uit zijn carrière. Daarna is het helemaal voorbij voor onze landgenoot.

In 2012 huwde hij met Evenlyn Tuytens, op 30 juni, de dag voordat de Tour de France van start ging. “Thomas zei: ‘Ik kan nog lang koersen. Maar ik kan maar één keer met jou trouwen.’”, vertelt zijn vrouw aan Het Laatste Nieuws.

Zijn ploeg wou dat hij de Tour reed, maar dat gebeurde niet. “Niemand leek te begrijpen waarom Thomas de Tour oversloeg om te kunnen trouwen.”

En daarvoor zouden alle middelen ingezet worden. “Ze wilden zelfs een helikopter inleggen om hem toch maar aan die start te krijgen. Maar Thomas hield voet bij stuk en wou ons huwelijk niet uitstellen. Geen sprake van, zei hij. Die datum lag al járen vast, en alles was geregeld.”

Het is uitkijken wat De Gendt zal doen na zijn actieve carrière. “Het zou ergens zonde zijn om niks te doen met al die koerservaring. Maar evengoed vindt hij een uitdaging buiten het wielermilieu”, besluit Tuytens.