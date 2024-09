'Vuelta-revelatie Castrillo heeft contract getekend bij topteam, maar heeft daar nu al spijt van'

De Vuelta is momenteel een sprookje voor de Spanjaard Pablo Castrillo (23) met al twee ritzeges. Hij lijkt die ook te verzilveren met een toptransfer.

De kleine Spaanse ploeg Equipo Kern Pharma mocht al twee keer juichen in de Vuelta door ritzeges van Pablo Castrillo. Voor de Spanjaard is het ook nog maar zijn eerste grote ronde, waarin hij dus al twee keer een bergrit won.

Dat is ook de grote wielerploegen niet ontgaan. Volgens het Spaanse Ciclo 21 zou INEOS Grenadiers al een deal gesloten hebben met Castrillo, die pas aan zijn tweede jaar als prof bezig is. Hij zou tekenen voor drie seizoenen.

De deal tussen Castrillo en INEOS Grenadiers zou echter al voor de Vuelta beklonken zijn, voor zijn triomfen dus. En dat zou voor de Spanjaard grote gevolgen kunnen hebben op het loon dat hij onderhandeld heeft.

Het zou goed kunnen dat Castrillo een loon heeft onderhandeld van zo'n 150.000 euro per jaar, terwijl hij na zijn ritzeges in de Vuelta zo'n 500.000 euro per jaar had kunnen vragen.

Castrillo zou officieel nog een contract tot eind 2025 hebben bij Equipo Kern Pharma, maar er zou een clausule in zijn contract staan dat hij bij een aanbieding van een WorldTeam toch mag vertrekken.