Geschorste Andrea Piccolo (23) kiest voor opvallende én erg pikante carrièreswitch

De Italiaan Andrea Piccolo (23) werd eind juni ontslagen bij EF Education-EasyPost voor het transporteren van een verboden groeihormoon. Piccolo pakt nu uit met een opvallende carrièreswitch.

Andrea Piccolo (23) werd op 21 juni tegengehouden door de Italiaanse autoriteiten toen hij het land wilde binnenkomen. De Italiaan werd verdacht van het transporteren van een verboden groeihormoon.

De Italiaan werd op staande voet ontslagen door zijn team EF Education EasyPost. Piccolo was in maart al eens geschorst door zijn ploeg nadat hij een slaapmiddel had genomen waarvoor hij geen toestemming had.

Toen werd Piccolo een maand geschorst door zijn team en EF Education EasyPost wilde hem toen al ontslaan. Dat werd door de UCI wel geweigerd, waarna Piccolo naar de Giro mocht. Op 21 juni was het dan toch einde verhaal.

Pikante carrièreswitch voor Piccolo

Nu heeft de Italiaan een opvallende carrièrewending genomen, want Piccolo is een account begonnen op OnlyFans. Dat is een website waar fans betalen voor video's, die vooral pikant getint zijn. Piccolo is al een tijdje samen met porno-actrice Valentina Gomez.

Het ziet er dan ook niet naar uit dat Piccolo hoopt op een snelle terugkeer in het peloton. Profzeges heeft de Italiaan niet, in 2022 droeg hij wel één dag de rode leiderstrui in de Vuelta.