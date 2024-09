José De Cauwer geeft oorzaak van val en opgave Wout van Aert: "Dat zeg ik al 14 dagen..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Een valpartij in een afdaling maakte een einde aan de Vuelta van Wout van Aert. Maar was die valpartij niet te vermijden? José De Cauwer denkt van wel.

Drie ritzeges, drie tweede plaatsen en twee dagen de rode trui. De Vuelta van Wout van Aert was al meer dan geslaagd, maar de groene trui en de bergtrui zal hij niet meenemen naar huis. En dat is bijzonder jammer.

Van Aert veroverde in de derde etappe de groene trui en bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit. Op het moment van zijn opgave had hij 109 punten voorsprong op Kaden Groves, die dat enkel met een mirakel nog kon inhalen.

Bergtrui oorzaak van val Van Aert?

De laatste dagen bemoeide Van Aert zich ook met de bergtrui, ook in de 16de etappe dus. Van Aert kwam op de eerste twee beklimmingen als eerste boven. In de eerste afdaling reed hij weg uit de kopgroep, in de tweede afdaling liep het mis.

Van Aert liet Engelhardt voor zich rijden, de Duitser schatte een bocht verkeerd in waardoor Van Aert ook zijn bocht miste. "Na die val kan je zeggen: 'Wout, je rijdt zo goed bergaf.' Het regende ook. En dan krijg je dit", stelt José De Cauwer bij Sporza.

Had Van Aert zich wel moeten moeien met de bergtrui? "Dat zeg ik bij manier van spreken al 14 dagen. Ik zou het als ploeg niet gedaan hebben, maar voor alle duidelijkheid: die val heeft daar niets mee te maken. Al zou ik voorzichtiger geweest zijn met mijn inspanningen."